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Холодильник Indesit ITR 4200 W белый
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33 590₽
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Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый
34 990₽
1040
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Холодильник Indesit ITR 4180 W белый
34 990₽
323
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Характеристики
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- Морозильная камера
- снизу
- Класс энергопотребления
- класс A
- Количество камер
- 2
- Общий объем, л
- 353
Отзывы 1
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Ш
Ш
Шахиева гусуной джамаловна
1 декабря 2024
Достоинства
Хороший холодильник все хорошо работает
Недостатки
Не достаточно нет
Ш
Шахиева гусуной джамаловна
1 декабря 2024
Достоинства
Хороший холодильник все хорошо работает
Недостатки
Не достаточно нет
Вопросы и ответы
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Р
Расулов Шамиль Мажидович
2 сентября 2023
Здравствуйте , на этом холодильнике сухой мороз или же капельное ?
1
0 0
0
05.ru
02.09.2023 20:56:02
Добрый вечер! Сухой мороз
1 0
Р
Расулов Шамиль Мажидович
2 сентября 2023
Здравствуйте , на этом холодильнике сухой мороз или же капельное ?
1
0
0