Холодильник Indesit ITR 4200 W белый

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Холодильник Indesit ITR 4200 W белый

Наведите на фотографию для увеличения
Холодильник Indesit ITR 4200 W белый
Холодильник Indesit ITR 4200 W белый
Холодильник Indesit ITR 4200 W белый
Холодильник Indesit ITR 4200 W белый
Холодильник Indesit ITR 4200 W белый
Холодильник Indesit ITR 4200 W белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
В сравнение
В избранное
Код товара: 189198
Производитель: Indesit
5
1 отзыв
1
вопрос
33 590₽
403
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 10 080 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 3 магазинах

бесплатно,

в 3 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
383
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Stinol STN 200 белый
31 990₽
383
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9 600₽

в рассрочку

Холодильник Stinol STN 200 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
419
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый
34 990₽
419
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 500₽

в рассрочку

Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1040
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit ITR 4180 W белый
34 990₽
1040
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 500₽

в рассрочку

Холодильник Indesit ITR 4180 W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit DS 4160 W белый
26 990₽
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8 100₽

в рассрочку

Холодильник Indesit DS 4160 W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
403
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit ITR 5180 W белый
33 590₽
403
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 080₽

в рассрочку

Холодильник Indesit ITR 5180 W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit TIA 16 белый
26 990₽
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8 100₽

в рассрочку

Холодильник Indesit TIA 16 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
407
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник ATLANT XM-4012-022 белый
33 990₽
34 990₽
407
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 200₽

в рассрочку

Холодильник ATLANT XM-4012-022 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
430
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit ITS 4200 G серебристый
35 890₽
430
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 770₽

в рассрочку

Холодильник Indesit ITS 4200 G серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
413
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Beko B1RCNK332W белый
34 490₽
413
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 350₽

в рассрочку

Холодильник Beko B1RCNK332W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
455
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Beko B3R0CNK332HW белый
37 950₽
455
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
11 390₽

в рассрочку

Холодильник Beko B3R0CNK332HW белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
467
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Beko B1RCNK332G серый
38 990₽
467
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
11 700₽

в рассрочку

Холодильник Beko B1RCNK332G серый
383
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Stinol STN 200 белый
Холодильник Stinol STN 200 белый
31 990₽
Холодильник Атлант МХМ 2835-90 белый
Холодильник Атлант МХМ 2835-90 белый
27 950₽
13%
Холодильник Indesit ITR 5200 W белый
Холодильник Indesit ITR 5200 W белый
34 990₽
39 990₽
419
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый
Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый
34 990₽
1040
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit ITR 4180 W белый
Холодильник Indesit ITR 4180 W белый
34 990₽
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit DS 4160 W белый
Холодильник Indesit DS 4160 W белый
26 990₽
Характеристики
Морозильная камера
снизу
Класс энергопотребления
класс A
Количество камер
2
Общий объем, л
353
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Ш
Ш
Шахиева гусуной джамаловна
1 декабря 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Хороший холодильник все хорошо работает
Недостатки
Не достаточно нет
Ответить
0 0
Ш
Шахиева гусуной джамаловна
1 декабря 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Хороший холодильник все хорошо работает
Недостатки
Не достаточно нет
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
Вопросы и ответы
Р
Расулов Шамиль Мажидович
2 сентября 2023
Здравствуйте , на этом холодильнике сухой мороз или же капельное ?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
02.09.2023 20:56:02
Добрый вечер! Сухой мороз
Ответить
1 0
Р
Расулов Шамиль Мажидович
2 сентября 2023
Здравствуйте , на этом холодильнике сухой мороз или же капельное ?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
33 590₽
403
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 10 080 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 3 магазинах

бесплатно,

в 3 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?