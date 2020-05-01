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Холодильник LG GC-B 569 PBCM черный
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Код товара: 188990
Производитель: LG
83 990₽
99 990₽
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бесплатно,в 5 магазинах
бесплатно,в 5 магазинах
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Характеристики
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- Морозильная камера
- снизу
- Класс энергопотребления
- класс A++
- Количество камер
- 2
- Общий объем, л
- 500
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