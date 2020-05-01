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Холодильник LG GC-B 569 PBCM черный

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Холодильник LG GC-B 569 PBCM черный
Холодильник LG GC-B 569 PBCM черный
Холодильник LG GC-B 569 PBCM черный
Холодильник LG GC-B 569 PBCM черный
Холодильник LG GC-B 569 PBCM черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 188990
Производитель: LG
нет отзывов
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83 990₽
99 990₽
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28 200₽

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Холодильник Hitachi R-BG 410 PU6X GBK черный
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Холодильник LG GA-B509SBUM черный
83 990₽
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25 200₽

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Холодильник LG GA-B509SBUM черный
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Холодильник LG GC-B569PMCM серебристый
94 490₽
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28 350₽

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Холодильник LG GC-B569PMCM серебристый
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Холодильник LG GC-B569PECM бежевый
79 990₽
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Холодильник LG GC-B569PECM бежевый
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Холодильник LG GB-B62PZFGN серебристый
92 990₽
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27 900₽

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Холодильник LG GB-B62PZFGN серебристый
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Холодильник Hyundai CS6503FV черный
94 990₽
102 990₽
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28 500₽

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Холодильник Hyundai CS6503FV черный
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Холодильник Samsung RB38T602DSA/EF серебристый
98 990₽
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29 700₽

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Холодильник Samsung RB38T602DSA/EF серебристый
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Холодильник LG GC-B459SBUM черный
74 990₽
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22 500₽

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Холодильник LG GC-B459SBUM черный
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Холодильник Hyundai CS6073FV белый
94 990₽
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28 500₽

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Холодильник Hyundai CS6073FV белый
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Холодильник Liebherr CNsfd 5723-20 001 серебристый
89 990₽
103 990₽
1079
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27 000₽

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Холодильник Liebherr CNsfd 5723-20 001 серебристый
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Холодильник Bosch KGN36NLEA серебристый
74 990₽
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22 500₽

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Холодильник Bosch KGN36NLEA серебристый
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Холодильник Haier C4F744CCG бежевый
95 490₽
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Холодильник Haier C4F744CCG бежевый
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Холодильник Midea MDRS791MIE33 бежевый
86 490₽
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Холодильник Midea MDRS791MIE33 бежевый
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Холодильник Samsung RB44TS134WW/WT белый
99 990₽
113 990₽
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Холодильник Samsung RB44TS134WW/WT белый
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Холодильник LG GN-H702HEHL бежевый
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29 550₽

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Холодильник LG GN-H702HEHL бежевый
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Холодильник Midea MDRS791MIE28 серебристый
84 990₽
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Холодильник Midea MDRS791MIE28 серебристый
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Холодильник Midea MDRM691MIE46 серебристый
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Холодильник Midea MDRM691MIE46 серебристый
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Холодильник LG GC-B569PECM бежевый
Холодильник LG GC-B569PECM бежевый
79 990₽
Характеристики
Морозильная камера
снизу
Класс энергопотребления
класс A++
Количество камер
2
Общий объем, л
500
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В сравнение
В избранное
83 990₽
99 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 25 200 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 5 магазинах

бесплатно,

в 5 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?