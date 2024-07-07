О товаре

Холодильник Indesit DS 4180 W белый предупредит размораживание и порчу продуктов даже при длительном отсутствии электричества, поскольку в нем реализована технология автономного сохранения холода, рассчитанная на 18 часов.

Даже при интенсивном функционировании прибор отличается минимальным уровнем производимого шума.

Для обеспечения компактного хранения продуктов данная модель дополнена подставкой для яиц, внутренними и боковыми полками, а также выдвижными ящиками с прозрачными стенками.

В качестве внешнего покрытия производитель использовал износоустойчивый пластик, не подверженный внешним агрессивным воздействиям.

Особенности:

- Полки из сверхпрочного стекла

Благодаря толщине и улучшенным свойствам высококачественного боросиликатного стекла – выдерживают нагрузку до 100 кг, что позволяет хранить на одной полке, например, тяжелую кастрюлю и большой арбуз.

- Перенавешиваемые двери

Данная возможность позволяет выбрать наиболее удобное положение дверей для обеспечения максимального удобства и эффективности использования холодильника независимо от планировки помещения.

- Регулируемые дверные полки

За счет возможности регулирования высоты полок достигается наиболее эффективное использование пространства холодильника.