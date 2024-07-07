Холодильник Indesit DS 4180 W белый

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Холодильник Indesit DS 4180 W белый

Наведите на фотографию для увеличения
Холодильник Indesit DS 4180 W белый
Холодильник Indesit DS 4180 W белый
Холодильник Indesit DS 4180 W белый
Холодильник Indesit DS 4180 W белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
2
вопроса
В сравнение
В избранное
Код товара: 188378
Производитель: Indesit
нет отзывов
2
вопроса
28 990₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 8 700 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Stinol STS 167 белый
25 990₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
7 800₽

в рассрочку

Холодильник Stinol STS 167 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
379
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Stinol STN 200 белый
31 590₽
379
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9 480₽

в рассрочку

Холодильник Stinol STN 200 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit DS 4160 W белый
26 990₽
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8 100₽

в рассрочку

Холодильник Indesit DS 4160 W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
407
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник ATLANT XM-4012-022 белый
33 990₽
34 990₽
407
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10 200₽

в рассрочку

Холодильник ATLANT XM-4012-022 белый
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Stinol STS 167 белый
Холодильник Stinol STS 167 белый
25 990₽
Холодильник Stinol STD 167 белый
Холодильник Stinol STD 167 белый
25 990₽
379
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Stinol STN 200 белый
Холодильник Stinol STN 200 белый
31 590₽
Холодильник Beko RDSK240M00W белый
Холодильник Beko RDSK240M00W белый
24 990₽
Холодильник Атлант МХМ 2835-90 белый
Холодильник Атлант МХМ 2835-90 белый
27 950₽
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Indesit DS 4160 W белый
Холодильник Indesit DS 4160 W белый
26 990₽
О товаре

Холодильник Indesit DS 4180 W белый предупредит размораживание и порчу продуктов даже при длительном отсутствии электричества, поскольку в нем реализована технология автономного сохранения холода, рассчитанная на 18 часов.

Даже при интенсивном функционировании прибор отличается минимальным уровнем производимого шума.

Для обеспечения компактного хранения продуктов данная модель дополнена подставкой для яиц, внутренними и боковыми полками, а также выдвижными ящиками с прозрачными стенками.

В качестве внешнего покрытия производитель использовал износоустойчивый пластик, не подверженный внешним агрессивным воздействиям.

Особенности:

- Полки из сверхпрочного стекла

Благодаря толщине и улучшенным свойствам высококачественного боросиликатного стекла – выдерживают нагрузку до 100 кг, что позволяет хранить на одной полке, например, тяжелую кастрюлю и большой арбуз.

- Перенавешиваемые двери

Данная возможность позволяет выбрать наиболее удобное положение дверей для обеспечения максимального удобства и эффективности использования холодильника независимо от планировки помещения.

- Регулируемые дверные полки

За счет возможности регулирования высоты полок достигается наиболее эффективное использование пространства холодильника.

Характеристики
Морозильная камера
снизу
Класс энергопотребления
класс A
Количество камер
2
Общий объем, л
332
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Вопросы и ответы
С
САЛМАНОВА
7 июля 2024
Есть в наличии в Избербаше? Какая высота?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
07.07.2024 16:19:44
Добрый день! Есть в наличии, высота 185 см
Ответить
0 0
А
Айка
15 марта 2024
Здравствуйте есть в наличии ? Хасавюрте?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
02.04.2024 20:54:37
Здравствуйте! Данной модели нет в наличии в Хасавюрте, обратитесь к нам на WhatsApp по номеру +7 988 449-83-96 или по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05. Вас подробно проконсультируют по наличию товара
Ответить
0 0
С
САЛМАНОВА
7 июля 2024
Есть в наличии в Избербаше? Какая высота?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
28 990₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 8 700 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?