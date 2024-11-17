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Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый

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Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый
Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый
Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый
Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый
Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый
Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый
Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый
Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый
Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 185591
Производитель: LG
5
2 отзыва
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114 990₽
124 990₽
1379
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В рассрочку за 51 750 ₽

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30 000₽

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Холодильник Samsung RB44TS134WW/WT белый
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Холодильник LG GN-H702HEHL бежевый
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29 550₽

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Холодильник LG GN-H702HEHL бежевый
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52 650₽

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Холодильник Toshiba GR-AG720U-C (XK) черный
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Холодильник Liebherr CNsfd 5703-22 001 серебристый
93 990₽
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28 200₽

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Холодильник Liebherr CNsfd 5703-22 001 серебристый
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Холодильник LG GC-L257JLYV серый
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Холодильник LG GC-L257JLYV серый
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Холодильник Hitachi RVG660PUC71GGR серый
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Холодильник LG GC-B257JLYV серый
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Холодильник Samsung RB38T602DSA/EF серебристый
98 990₽
104 690₽
О товаре

Особенности холодильника LG GC-B257JEYV:

- Smart Inverter компрессор отличается экономичностью и меньшим уровнем шума по сравнению с моделями с обычным компрессором.

- Многопоточное охлаждение Multi Air Flow

Система многопоточного охлаждения(Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше даже на верхних полках холодильника.

- Total No Frost

Холодильники с данной технологией больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

Характеристики
Морозильная камера
Side by Side (сбоку)
Класс энергопотребления
класс A+
Количество камер
2
Общий объем, л
688
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Отзывы 2
5
2 отзыва
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5
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Фируз
17 ноября 2024