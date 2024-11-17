Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый

О товаре

Особенности холодильника LG GC-B257JEYV:

- Smart Inverter компрессор отличается экономичностью и меньшим уровнем шума по сравнению с моделями с обычным компрессором.

- Многопоточное охлаждение Multi Air Flow

Система многопоточного охлаждения(Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше даже на верхних полках холодильника.

- Total No Frost

Холодильники с данной технологией больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.