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Холодильник LG GC-B257JEYV бежевый
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Код товара: 185591
Производитель: LG
114 990₽
124 990₽
1379
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О товаре
Особенности холодильника LG GC-B257JEYV:
- Smart Inverter компрессор отличается экономичностью и меньшим уровнем шума по сравнению с моделями с обычным компрессором.
- Многопоточное охлаждение Multi Air Flow
Система многопоточного охлаждения(Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше даже на верхних полках холодильника.
- Total No Frost
Холодильники с данной технологией больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Морозильная камера
- Side by Side (сбоку)
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество камер
- 2
- Общий объем, л
- 688
Отзывы 2
Ф
Ф
Фируз
17 ноября 2024