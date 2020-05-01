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Холодильник Hyundai CS5003F черный
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Холодильник Hyundai CS5003F черный
Оригинальное исполнение из комбинированных материалов, продуманные решения для хранения продуктов - в 2-х дверном холодильнике HYUNDAI CS5003F (тип Side by Side) с темными дверьми, выполненными из стекла органично соединились функциональность и современный дизайн.
- Выбор режимов и установка температуры в холодильной и морозильной камерах осуществляются легким касанием сенсорной кнопки на панели управления с дисплеем, размещенных на внешней стороне дверцы холодильной камеры. Сохранить установленные настройки позволяет функция блокировка панели управления.
- При долгом открытии дверец холодильника прозвучит звуковой сигнал - он информирует о том, что дверцы нужно закрыть.
- Для удобного хранения разнообразных продуктов предусмотрены полки из закаленного стекла. При необходимости вы можете регулировать высоту их установки.
- В дверках присутствуют вместительные отсеки для хранения напитков и продуктов.
- Выдвижные ящики, установленные в холодильной и морозильной камерах обеспечивают удобное хранение и быстрый доступ к хранящимся там продуктам.
- В холодильнике используется технология Total No Frost - размораживание холодильной и морозильной камер происходит автоматически.
- Предусмотрены ролики и регулируемые по высоте ножки, обеспечивающие легкую и ровную установку прибора.
- Морозильная камера
- Side by Side (сбоку)
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество камер
- 2
- Общий объем, л
- 537
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