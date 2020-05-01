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Холодильник Hyundai CS5003F черный

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Холодильник Hyundai CS5003F черный
Холодильник Hyundai CS5003F черный
Холодильник Hyundai CS5003F черный
Холодильник Hyundai CS5003F черный
Холодильник Hyundai CS5003F черный
Холодильник Hyundai CS5003F черный
Холодильник Hyundai CS5003F черный
Холодильник Hyundai CS5003F черный
Холодильник Hyundai CS5003F черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 183671
Производитель: Hyundai
нет отзывов
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79 990₽
84 590₽
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О товаре

Холодильник Hyundai CS5003F черный

Оригинальное исполнение из комбинированных материалов, продуманные решения для хранения продуктов - в 2-х дверном холодильнике HYUNDAI CS5003F (тип Side by Side) с темными дверьми, выполненными из стекла органично соединились функциональность и современный дизайн.

- Выбор режимов и установка температуры в холодильной и морозильной камерах осуществляются легким касанием сенсорной кнопки на панели управления с дисплеем, размещенных на внешней стороне дверцы холодильной камеры. Сохранить установленные настройки позволяет функция блокировка панели управления.

- При долгом открытии дверец холодильника прозвучит звуковой сигнал - он информирует о том, что дверцы нужно закрыть.

- Для удобного хранения разнообразных продуктов предусмотрены полки из закаленного стекла. При необходимости вы можете регулировать высоту их установки.

- В дверках присутствуют вместительные отсеки для хранения напитков и продуктов.

- Выдвижные ящики, установленные в холодильной и морозильной камерах обеспечивают удобное хранение и быстрый доступ к хранящимся там продуктам.

- В холодильнике используется технология Total No Frost - размораживание холодильной и морозильной камер происходит автоматически.

- Предусмотрены ролики и регулируемые по высоте ножки, обеспечивающие легкую и ровную установку прибора.

Характеристики
Морозильная камера
Side by Side (сбоку)
Класс энергопотребления
класс A+
Количество камер
2
Общий объем, л
537
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В избранное
79 990₽
84 590₽
Рассрочка

В рассрочку за 24 000 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?