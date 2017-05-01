Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый

О товаре

Особенности холодильника Hyundai CS6073FV бежевый:

Данная модель эргономично разделена на три камеры и изготовлена в оригинальном оформлении.

- Холодильник имеет три двери для удобного доступа к продуктам. Верхняя часть, находящаяся на уровне роста, разделена на две половины, слева расположена морозилка, идущая вдоль основной холодильной камеры справа.

- Благодаря тому, что он разделён полками, ящиками, а также распределен между небольшими отсеками на дверях верхних камер, эргономично организовать пищу в холодильнике очень просто.

- Вся площадь холодильника поддерживает технологию No Frost, так что не требует разморозки. На ней просто не копится ни снег, ни наледь.

- Холодильник может осуществлять «суперзаморозку» и «суперохлаждение». Две эти функции помогают сохранить в продуктах максимум пользы.

- На корпусе располагается удобная индикация, показывающая текущую температуру внутри девайса и ряд других параметров. Помимо этого, холодильник сообщит, если его дверь требует закрытия.

- Имеются регулируемые по высоте ножки.

- Прибор оснащен защитой от детей.