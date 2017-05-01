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Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый

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Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 183666
Производитель: Hyundai
нет отзывов
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104 990₽
109 990₽
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О товаре

Особенности холодильника Hyundai CS6073FV бежевый:

Данная модель эргономично разделена на три камеры и изготовлена в оригинальном оформлении.

- Холодильник имеет три двери для удобного доступа к продуктам. Верхняя часть, находящаяся на уровне роста, разделена на две половины, слева расположена морозилка, идущая вдоль основной холодильной камеры справа.

- Благодаря тому, что он разделён полками, ящиками, а также распределен между небольшими отсеками на дверях верхних камер, эргономично организовать пищу в холодильнике очень просто.

- Вся площадь холодильника поддерживает технологию No Frost, так что не требует разморозки. На ней просто не копится ни снег, ни наледь.

- Холодильник может осуществлять «суперзаморозку» и «суперохлаждение». Две эти функции помогают сохранить в продуктах максимум пользы.

- На корпусе располагается удобная индикация, показывающая текущую температуру внутри девайса и ряд других параметров. Помимо этого, холодильник сообщит, если его дверь требует закрытия.

- Имеются регулируемые по высоте ножки.

- Прибор оснащен защитой от детей.

Характеристики
Морозильная камера
Side by Side (сбоку)
Класс энергопотребления
класс A+
Количество камер
3
Общий объем, л
637
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104 990₽
109 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 31 500 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

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