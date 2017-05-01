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Холодильник Hyundai CS6073FV бежевый
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Особенности холодильника Hyundai CS6073FV бежевый:
Данная модель эргономично разделена на три камеры и изготовлена в оригинальном оформлении.
- Холодильник имеет три двери для удобного доступа к продуктам. Верхняя часть, находящаяся на уровне роста, разделена на две половины, слева расположена морозилка, идущая вдоль основной холодильной камеры справа.
- Благодаря тому, что он разделён полками, ящиками, а также распределен между небольшими отсеками на дверях верхних камер, эргономично организовать пищу в холодильнике очень просто.
- Вся площадь холодильника поддерживает технологию No Frost, так что не требует разморозки. На ней просто не копится ни снег, ни наледь.
- Холодильник может осуществлять «суперзаморозку» и «суперохлаждение». Две эти функции помогают сохранить в продуктах максимум пользы.
- На корпусе располагается удобная индикация, показывающая текущую температуру внутри девайса и ряд других параметров. Помимо этого, холодильник сообщит, если его дверь требует закрытия.
- Имеются регулируемые по высоте ножки.
- Прибор оснащен защитой от детей.
- Морозильная камера
- Side by Side (сбоку)
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество камер
- 3
- Общий объем, л
- 637
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