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Холодильник Бирюса Б-M50 серебристый
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Холодильник Бирюса Б-M50 серебристый
- Электромеханическое управление
Система электромеханического управления обеспечивает надежную работу холодильного оборудования "Бирюса". Простая конструкция блока управления меньше подвержена выходу из строя из-за скачков напряжения. Регулировка режимов осуществляется простым поворотом ручки термостата.
- Высокий класс энергоэффективности
Холодильники с энергетической эффективностью класса A потребляют меньшее количество электроэнергии и способствуют экономии семейного бюджета.
- Перенавешиваемые двери
В холодильнике при необходимости можно изменить сторону открывания дверей, для удобства пользования.
- Механический замок
Надежная конструкция дверей с механическим замком удобна в использовании и защищает от несанкционированного доступа к содержимому.
- Морозильная камера
- отсутствует
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество камер
- 1
- Общий объем, л
- 45
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