Холодильник LG GA-B509CLWL серый
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Особенности холодильника LG GA-B509CLWL серебристый:
- Быстрое и равномерное охлаждение
Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32% более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.
- Тихая работа
Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling+ 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.
- Нулевой зазор
С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.
- Total No Frost
Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- серый
- Материал покрытия
- металл, пластик
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 325
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 5
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 36
- Страна производитель
- Россия
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