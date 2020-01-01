Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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4 500 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- отсутствует
- Цвет
- серебристый, черный
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 109
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Количество полок в холодильном отделении
- 2
- Уровень шума, дБ
- 42
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