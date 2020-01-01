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Холодильник Hyundai CO1002 серебристый

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Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Холодильник Hyundai CO1002 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 160784
Производитель: Hyundai
нет отзывов
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14 990₽
179
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Холодильник Бирюса Б-95 белый
Холодильник Бирюса Б-95 белый
14 990₽
Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
отсутствует
Цвет
серебристый, черный
Материал покрытия
пластик/металл
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс A+
Потребление энергии, кВт*ч/год
109
Тип компрессора
стандартный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Количество полок в холодильном отделении
2
Уровень шума, дБ
42
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14 990₽
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

4 500 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа