Холодильник Бирюса SBS 587 BG черный
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Холодильник Бирюса SBS 587 BG - это удобное и функциональное решение для хранения пищевых продуктов. С его помощью вы сможете сохранить свежесть и качество продуктов на долгое время.
- Идеальное сохранение свежести
Благодаря системе No Frost, этот холодильник обеспечивает равномерное распределение холода внутри камер. Вы забудете о необходимости размораживания, так как система самостоятельно выполнит эту задачу. Теперь вам не придется беспокоиться о скоплении льда на стенках морозильной камеры и потере объема хранения.
- Вместительность
Объемный корпус позволяет разместить большое количество продуктов различных размеров и форм. Объем морозильной камеры составляет 175 литров, а холодильной - 335 литров.
- Интуитивное использование
Дисплей на дверце холодильника обеспечивает быстрый доступ ко всей нужной информации о температуре, выбранном режиме работы и других функциях. Это делает управление холодильником более удобным и интуитивно понятным.
- Надежность
Инверторный компрессор обеспечивает стабильную работу холодильника, снижая потребление электроэнергии и уровень шума. Такой компонент гарантирует длительный срок службы и высокую эффективность использования.
- Безопасность
Защита от детей позволяет избежать непреднамеренных открытий дверей, что особенно актуально для маленьких детей в семье. Вашим продуктам не грозит риск порчи из-за случайного доступа до них.
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- Side by Side (сбоку)
- Цвет
- черный
- Материал покрытия
- металл, стекло
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A++
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 405
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 4
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 2
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 6
- Уровень шума, дБ
- 35
- Страна производитель
- Китай
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