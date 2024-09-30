Холодильник Nordfrost NR 403 W белый

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Холодильник Nordfrost NR 403 W белый

Наведите на фотографию для увеличения
Холодильник Nordfrost NR 403 W белый
Холодильник Nordfrost NR 403 W белый
Холодильник Nordfrost NR 403 W белый
Холодильник Nordfrost NR 403 W белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
В сравнение
В избранное
Код товара: 157212
Производитель: Nordfrost
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

14 790₽
177
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
191
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Nordfrost NR 403 AW белый
15 990₽
191
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Nordfrost NR 403 AW белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
175
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Kraft BR 50 I серебристый
14 650₽
175
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Kraft BR 50 I серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
203
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Бирюса Б-8 белый
16 990₽
203
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Бирюса Б-8 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
143
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Hyundai CO1002 белый
11 990₽
143
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Hyundai CO1002 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Бирюса Б-95 белый
13 990₽
14 990₽
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Бирюса Б-95 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
197
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Gorenje R291PW4 белый
16 490₽
197
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Gorenje R291PW4 белый
191
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Nordfrost NR 403 AW белый
Холодильник Nordfrost NR 403 AW белый
15 990₽
175
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Kraft BR 50 I серебристый
Холодильник Kraft BR 50 I серебристый
14 650₽
203
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Бирюса Б-8 белый
Холодильник Бирюса Б-8 белый
16 990₽
143
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Hyundai CO1002 белый
Холодильник Hyundai CO1002 белый
11 990₽
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
7%
Холодильник Бирюса Б-95 белый
Холодильник Бирюса Б-95 белый
13 990₽
14 990₽
197
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник Gorenje R291PW4 белый
Холодильник Gorenje R291PW4 белый
16 490₽
О товаре

Особенности холодильника Nordfrost NR 403 W белый:

Данный однокамерный холодильник c низкотемпературным отделением имеет общий объем 111 литров и высоту 86 см.

Благодаря своим компактным размерам и удобной внутренней организации холодильник станет оптимальным решением для размещения в гостинице, отеле, офисе, общежитии или на даче.

Устройство с ручной системой оттаивания характеризуется высоким классом энергоэффективности А+ и низким уровнем шума до 38 дБ. Качественный и безопасный хладагент изобутан R600a быстро охлаждает продукты с меньшими затратами электричества.

Холодильник оснащен экономичным LED-освещением, механическим управлением и ламинированной внутренней поверхностью холодильника с антибактериальным покрытием.

Диапазон температурного режима в холодильной камере 0°С …+8°С, а в низкотемпературном отделении (НТО) не выше - 6°С.

Низкотемпературное отделение подходит для хранения заготовок первой необходимости и замороженных полуфабрикатов.

Две полки в холодильном отделении выполнены из закаленного стекла. Небольшие полки на дверце холодильника предусмотрены для бутылок, соусов, яиц и герметичных упаковок с сырами, йогуртами.

Дверь с интегрированной горизонтальной ручкой имеет возможность перенавешивания на другую сторону для комфортного открывания и установки модели в удобном месте. Корпус холодильника выполнен в белом цвете.

Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
сверху
Цвет
белый
Материал покрытия
металл, пластик
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс A+
Потребление энергии, кВт*ч/год
119
Тип компрессора
стандартный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Количество полок в холодильном отделении
2
Количество ящиков в холодильном отделении
1
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
1
Уровень шума, дБ
38
Страна производитель
Украина
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Вопросы и ответы
Г
Гость 32
31 августа 2023
Можно полку дополнительную заказать к холодильнику?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
01.09.2023 20:25:43
Добрый вечер! К сожалению, нет. Отдельно они не продаются
Ответить
0 0
Г
Гость 32
31 августа 2023
Можно полку дополнительную заказать к холодильнику?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
14 790₽
177
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа