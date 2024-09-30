Холодильник Nordfrost NR 403 W белый
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Особенности холодильника Nordfrost NR 403 W белый:
Данный однокамерный холодильник c низкотемпературным отделением имеет общий объем 111 литров и высоту 86 см.
Благодаря своим компактным размерам и удобной внутренней организации холодильник станет оптимальным решением для размещения в гостинице, отеле, офисе, общежитии или на даче.
Устройство с ручной системой оттаивания характеризуется высоким классом энергоэффективности А+ и низким уровнем шума до 38 дБ. Качественный и безопасный хладагент изобутан R600a быстро охлаждает продукты с меньшими затратами электричества.
Холодильник оснащен экономичным LED-освещением, механическим управлением и ламинированной внутренней поверхностью холодильника с антибактериальным покрытием.
Диапазон температурного режима в холодильной камере 0°С …+8°С, а в низкотемпературном отделении (НТО) не выше - 6°С.
Низкотемпературное отделение подходит для хранения заготовок первой необходимости и замороженных полуфабрикатов.
Две полки в холодильном отделении выполнены из закаленного стекла. Небольшие полки на дверце холодильника предусмотрены для бутылок, соусов, яиц и герметичных упаковок с сырами, йогуртами.
Дверь с интегрированной горизонтальной ручкой имеет возможность перенавешивания на другую сторону для комфортного открывания и установки модели в удобном месте. Корпус холодильника выполнен в белом цвете.
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- сверху
- Цвет
- белый
- Материал покрытия
- металл, пластик
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 119
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Количество полок в холодильном отделении
- 2
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 1
- Уровень шума, дБ
- 38
- Страна производитель
- Украина
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