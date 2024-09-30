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Холодильник Samsung (RB30A30N0SA/WT) серебристый

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Холодильник Samsung (RB30A30N0SA/WT) серебристый
Холодильник Samsung (RB30A30N0SA/WT) серебристый
Холодильник Samsung (RB30A30N0SA/WT) серебристый
Холодильник Samsung (RB30A30N0SA/WT) серебристый
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Код товара: 153394
Производитель: Samsung
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ДО 30.09.24

46 950₽
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В магазинах:
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Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Цвет
серебристый
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A+
Потребление энергии, кВт*ч/год
272
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
2
Количество дверей
2
Количество полок в холодильном отделении
4
Количество ящиков в холодильном отделении
1
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
3
Уровень шума, дБ
37
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46 950₽
1050
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа