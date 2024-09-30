Холодильник Samsung RB37A5000WW белый

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Особенности холодильника Samsung RB37A5000WW белый:

- SpaceMax

Храните больше продуктов с помощью технологии SpaceMax, которая позволяет добиться большего полезного внутреннего объема, благодаря тонким стенкам с теплоизоляцией, при этом не снижая энергоэффективность холодильника.

- Идеальные условия для хранения мяса и рыбы

Зона свежести (Fresh Zone) представляет собой выдвижной ящик, в котором создаются идеальные условия для хранения мяса и рыбы, поскольку в нем поддерживается оптимальная температура и эти продукты долго сохраняются в наилучшем виде.

- Регулируемые дверные полки

Настройте пространство в двери холодильника с помощью 4 дверных съемных полок, которые позволяют легко приспособить их для хранения ёмкостей самых разных размеров. Возможность регулировать их по высоте позволяет использовать пространство по максимуму.

- Полностью выдвижной ящик в морозильной камере

Ящик может выдвигаться из морозильной камеры на всю свою глубину, так что вы теперь сможете хранить большие продукты и вынимать их с легкостью.

- Верхнее светодиодное (LED) освещение ярко освещает интерьер холодильника.

- Цифровой инверторный компрессор автоматически регулирует скорость работы в зависимости от выбора одного из семи уровней мощности охлаждения. В результате холодильник потребляет меньше электроэнергии, работает тихо и служит долго.

- Технология No Frost предотвращает образование наледи на стенках холодильника и обеспечивает поддержание постоянной температуры в каждом уголке камеры. Кроме того, эта система ускоряет охлаждение рабочих камер, благодаря чему уменьшается нагрузка на систему охлаждения.