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Холодильник Samsung RB37A5000WW белый

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Холодильник Samsung RB37A5000WW белый
Холодильник Samsung RB37A5000WW белый
Холодильник Samsung RB37A5000WW белый
Холодильник Samsung RB37A5000WW белый
Холодильник Samsung RB37A5000WW белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 151903
Производитель: Samsung
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57 950₽
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В магазинах:
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О товаре

Особенности холодильника Samsung RB37A5000WW белый:

- SpaceMax

Храните больше продуктов с помощью технологии SpaceMax, которая позволяет добиться большего полезного внутреннего объема, благодаря тонким стенкам с теплоизоляцией, при этом не снижая энергоэффективность холодильника.

- Идеальные условия для хранения мяса и рыбы

Зона свежести (Fresh Zone) представляет собой выдвижной ящик, в котором создаются идеальные условия для хранения мяса и рыбы, поскольку в нем поддерживается оптимальная температура и эти продукты долго сохраняются в наилучшем виде.

- Регулируемые дверные полки

Настройте пространство в двери холодильника с помощью 4 дверных съемных полок, которые позволяют легко приспособить их для хранения ёмкостей самых разных размеров. Возможность регулировать их по высоте позволяет использовать пространство по максимуму.

- Полностью выдвижной ящик в морозильной камере

Ящик может выдвигаться из морозильной камеры на всю свою глубину, так что вы теперь сможете хранить большие продукты и вынимать их с легкостью.

- Верхнее светодиодное (LED) освещение ярко освещает интерьер холодильника.

- Цифровой инверторный компрессор автоматически регулирует скорость работы в зависимости от выбора одного из семи уровней мощности охлаждения. В результате холодильник потребляет меньше электроэнергии, работает тихо и служит долго.

- Технология No Frost предотвращает образование наледи на стенках холодильника и обеспечивает поддержание постоянной температуры в каждом уголке камеры. Кроме того, эта система ускоряет охлаждение рабочих камер, благодаря чему уменьшается нагрузка на систему охлаждения.

Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Цвет
белый
Материал покрытия
металл, пластик
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A+
Потребление энергии, кВт*ч/год
314
Тип компрессора
инверторный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
2
Количество дверей
2
Количество полок в холодильном отделении
3
Количество ящиков в холодильном отделении
2
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
3
Уровень шума, дБ
37
Страна производитель
Узбекистан
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В сравнение
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52 990₽
57 950₽
1490
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа