Холодильник Samsung RB37A5000WW белый
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Особенности холодильника Samsung RB37A5000WW белый:
- SpaceMax
Храните больше продуктов с помощью технологии SpaceMax, которая позволяет добиться большего полезного внутреннего объема, благодаря тонким стенкам с теплоизоляцией, при этом не снижая энергоэффективность холодильника.
- Идеальные условия для хранения мяса и рыбы
Зона свежести (Fresh Zone) представляет собой выдвижной ящик, в котором создаются идеальные условия для хранения мяса и рыбы, поскольку в нем поддерживается оптимальная температура и эти продукты долго сохраняются в наилучшем виде.
- Регулируемые дверные полки
Настройте пространство в двери холодильника с помощью 4 дверных съемных полок, которые позволяют легко приспособить их для хранения ёмкостей самых разных размеров. Возможность регулировать их по высоте позволяет использовать пространство по максимуму.
- Полностью выдвижной ящик в морозильной камере
Ящик может выдвигаться из морозильной камеры на всю свою глубину, так что вы теперь сможете хранить большие продукты и вынимать их с легкостью.
- Верхнее светодиодное (LED) освещение ярко освещает интерьер холодильника.
- Цифровой инверторный компрессор автоматически регулирует скорость работы в зависимости от выбора одного из семи уровней мощности охлаждения. В результате холодильник потребляет меньше электроэнергии, работает тихо и служит долго.
- Технология No Frost предотвращает образование наледи на стенках холодильника и обеспечивает поддержание постоянной температуры в каждом уголке камеры. Кроме того, эта система ускоряет охлаждение рабочих камер, благодаря чему уменьшается нагрузка на систему охлаждения.
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- белый
- Материал покрытия
- металл, пластик
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 314
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 3
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 2
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 37
- Страна производитель
- Узбекистан
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