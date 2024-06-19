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Холодильник Indesit ITR 5200 W белый

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Холодильник Indesit ITR 5200 W белый
Холодильник Indesit ITR 5200 W белый
Холодильник Indesit ITR 5200 W белый
Холодильник Indesit ITR 5200 W белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 151886
Производитель: Indesit
нет отзывов
1
вопрос
36 990₽
39 990₽
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В рассрочку за 11 100 ₽

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О товаре

Особенности холодильника Indesit ITR 5200 W:

- Push&Go

Это интеллектуальная функция, позволяющая легко и быстро восстанавливать оптимальную температуру на каждой полке холодильного отделения. Для активации достаточно всего одного нажатия перед тем, как разложить продукты.

- Новая конструкция Total No Frost за счёт изменения системы распределения потоков охлаждённого воздуха в камерах позволяет достичь оптимальных условий для длительного хранения продуктов. Камеры не требуют размораживания.

- LED-освещение встроено в потолочную часть холодильной камеры. LED имеет в 4 раза лучшую светоотдачу (чистый свет) и почти в 100 раз больший срок службы по сравнению с обычными лампами накаливания.

- Полки из сверхпрочного стекла

Благодаря толщине и улучшенным свойствам высококачественного боросиликатного стекла – выдерживают нагрузку до 100 кг, что позволяет хранить на одной полке, например, тяжелую кастрюлю и большой арбуз.

- Перенавешиваемые двери

Данная возможность позволяет выбрать наиболее удобное положение дверей для обеспечения максимального удобства и эффективности использования холодильника независимо от планировки помещения.

- Регулируемые дверные полки

За счет возможности регулирования высоты полок достигается наиболее эффективное использование пространства холодильника.

- FreshSpace

Один единый ящик для более удобного хранения овощей и фруктов, что помогает сэкономить до 2,5 литра полезного пространства.

- Freezer Control

Специальный клапан снижает температуру в морозильной камере. При перемещении в положение «включено» температура морозильной камеры снизится до - 21° С, в стандартном положении температура морозильной камеры будет - 18° С.

Характеристики
Морозильная камера
снизу
Класс энергопотребления
класс A
Количество камер
2
Общий объем, л
353
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Вопросы и ответы
Д
Джамиля
19 июня 2024
Есть ли в черном цвете?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
19.06.2024 20:16:16
Здравствуйте! К сожалению, нет в наличии в черном цвете
Ответить
0 0
Д
Джамиля
19 июня 2024
Есть ли в черном цвете?
1 Ответить
0
0
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36 990₽
39 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 11 100 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?