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Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый

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Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый
Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый
Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый
Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
2
вопроса
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Код товара: 151885
Производитель: Indesit
нет отзывов
2
вопроса

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

35 950₽
36 950₽
431
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В магазинах:
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Холодильник Indesit TIA 16 белый
Холодильник Indesit TIA 16 белый
30 990₽
36 990₽
Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Цвет
бежевый
Материал покрытия
металл
Управление
механическое
Класс энергопотребления
класс A
Потребление энергии, кВт*ч/год
364
Тип компрессора
стандартный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
2
Количество дверей
2
Количество полок в холодильном отделении
4
Количество ящиков в холодильном отделении
1
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
3
Уровень шума, дБ
43
Страна производитель
Россия
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Вопросы и ответы
Р
Рукижат
15 июля 2024
Какой срок у холодильника?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
15.07.2024 20:39:44
Добрый день! 1 год гарантия
Ответить
0 0
М
Макка
27 августа 2024
Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли оформить кредит на эту модель?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
27.08.2024 11:37:15
Добрый день! Да, но для этого необходимо подойти в магазин
Ответить
0 0
Р
Рукижат
15 июля 2024
Какой срок у холодильника?
1 Ответить
0
0
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35 950₽
36 950₽
431
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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