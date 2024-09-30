Холодильник Indesit ITR 4180 E бежевый
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Код товара: 151885
Производитель: Indesit
35 950₽
36 950₽
431
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- бежевый
- Материал покрытия
- металл
- Управление
- механическое
- Класс энергопотребления
- класс A
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 364
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 4
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 43
- Страна производитель
- Россия
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Вопросы и ответы
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Р
Рукижат
15 июля 2024
Какой срок у холодильника?
1
0 0
0
05.ru
15.07.2024 20:39:44
Добрый день! 1 год гарантия
Ответить
0 0
М
Макка
27 августа 2024
Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли оформить кредит на эту модель?
1
0 0
0
05.ru
27.08.2024 11:37:15
Добрый день! Да, но для этого необходимо подойти в магазин
0 0
Р
Рукижат
15 июля 2024
Какой срок у холодильника?
1
0
0