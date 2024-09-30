Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
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Особенности холодильника LG GA-B459SMUM серебристый:
- Быстрое и равномерное охлаждение
Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32% более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.
- Тихая работа
Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling+ 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.
- Складная полка в два сложения
Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.
- Оптимальный уровень влажности
Простой регулятор FRESHBalancer помогает поддерживать оптимальную влажность для хранения овощей и фруктов.
- Оптимальная температура
Различные продукты требуют различных температурных режимов хранения. С помощью FRESHConverter можно выбрать один из трех температурных режимов (-2℃: Мясо/ 0℃: Рыба / 3℃: Овощи).
- Нулевой зазор
С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- серебристый
- Материал покрытия
- металл, пластик
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A++
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 262
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 3
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 2
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 36
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