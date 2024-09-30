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Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый

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Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Холодильник LG GA-B459SMUM серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 149867
Производитель: LG
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

59 990₽
64 990₽
В магазинах:
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В магазинах:
мало
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О товаре

Особенности холодильника LG GA-B459SMUM серебристый:

- Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32% более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.

- Тихая работа

Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling+ 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.

- Складная полка в два сложения

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.

- Оптимальный уровень влажности

Простой регулятор FRESHBalancer помогает поддерживать оптимальную влажность для хранения овощей и фруктов.

- Оптимальная температура

Различные продукты требуют различных температурных режимов хранения. С помощью FRESHConverter можно выбрать один из трех температурных режимов (-2℃: Мясо/ 0℃: Рыба / 3℃: Овощи).

- Нулевой зазор

С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.

Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Цвет
серебристый
Материал покрытия
металл, пластик
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A++
Потребление энергии, кВт*ч/год
262
Тип компрессора
инверторный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
2
Количество дверей
2
Количество полок в холодильном отделении
3
Количество ящиков в холодильном отделении
2
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
3
Уровень шума, дБ
36
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Вопросы и ответы
7
79604153994
15 февраля 2024
ЗДРАВСТВУЙТЕ. КТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ LG ??
1 Ответить
0 0
0
05.ru
15.02.2024 17:37:21
Здравствуйте! Россия
Ответить
1 0
7
79604153994
15 февраля 2024
ЗДРАВСТВУЙТЕ. КТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ LG ??
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
59 990₽
64 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа