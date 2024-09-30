Холодильник Kraft BR 50 I серебристый
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Код товара: 141818
Производитель: Kraft
14 650₽
175
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- сверху
- Цвет
- серебристый
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 140
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Уровень шума, дБ
- 38
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