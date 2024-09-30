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Холодильник Nordfrost NR 403 AW белый

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Холодильник Nordfrost NR 403 AW белый
Холодильник Nordfrost NR 403 AW белый
Холодильник Nordfrost NR 403 AW белый
Холодильник Nordfrost NR 403 AW белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 123878
Производитель: Nordfrost
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

15 990₽
191
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В магазинах:
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Холодильник Gorenje R291PW4 белый
16 490₽
О товаре

Особенности холодильника Nordfrost NR 403 AW белый:

Данный однокамерный холодильник c низкотемпературным отделением имеет общий объем 111 литров и высоту 86 см.

Благодаря своим компактным размерам и удобной внутренней организации холодильник станет оптимальным решением для размещения в гостинице, отеле, офисе, общежитии или на даче.

Устройство с ручной системой оттаивания характеризуется высоким классом энергоэффективности А+ и низким уровнем шума до 38 дБ. Качественный и безопасный хладагент изобутан R600a быстро охлаждает продукты с меньшими затратами электричества. 

Управление осуществляется за счет механического термостата, который располагается внутри устройства.

Диапазон температурного режима в холодильной камере 0°С …+8°С, а в низкотемпературном отделении (НТО) не выше - 6°С.

Низкотемпературное отделение подходит для хранения заготовок первой необходимости и замороженных полуфабрикатов.

Две полки в холодильном отделении выполнены из закаленного стекла. Небольшие полки на дверце холодильника предусмотрены для бутылок, соусов, яиц и герметичных упаковок с сырами, йогуртами.

Ламинированная внутренняя поверхность холодильника с антибактериальным покрытием.

Дверь с интегрированной горизонтальной ручкой имеет возможность перенавешивания на другую сторону для комфортного открывания и установки модели в удобном месте. Корпус холодильника выполнен в белом цвете.

Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
сверху
Цвет
белый
Материал покрытия
металл
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс A+
Потребление энергии, кВт*ч/год
119
Тип компрессора
стандартный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Количество полок в холодильном отделении
2
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
1
Уровень шума, дБ
38
Страна производитель
Украина
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15 990₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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