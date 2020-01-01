Холодильник Sharp SJ-FS97VBK черный
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Код товара: 1208
Производитель: Sharp
Гарантия: 12 мес.
30 декабря
30 декабря
192 850₽
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от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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О товаре
холодильник с морозильником, 600л, 3-камерный, генератор льда, 90x77x183см, чёрный
Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 487
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R134a (HFC)
- Количество камер
- 3
- Количество дверей
- 4
- Уровень шума, дБ
- 37
- Цвет
- черный
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 600
- Объем холодильной камеры, л
- 393
- Объем морозильной камеры, л
- 207
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество компрессоров
- 1
- Перевешиваемые двери
- нет
- Особенности конструкции
- дисплей
- Ширина, см
- 89
- Высота, см
- 183
- Глубина, см
- 77
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