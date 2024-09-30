Холодильник Sharp SJEX93PBE бежевый
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Холодильник Sharp SJEX93PBE бежевый
Данный холодильник идеален для больших объемов и эффективного сохранения свежести продуктов самых разных видов. Ведь этот прибор имеет 556 л полезного объема, в котором будут обеспечены идеальные температурно-влажностные условия для максимально долгого сохранения свежести продуктов как в холодильном отсеке (345 л), так и в морозильной камере (211 л).
- Инверторный компрессор J-Tech Invert
Уникальный инверторный компрессор J-Tech Inverter постоянно подстраивается под условия внутри и снаружи холодильника и подбирает нужный режим – например, если в холодильнике мало продуктов или дверь холодильника открыта. Так регулируется степень охлаждения и разумно расходуется электроэнергия.
Скорость его вращения имеет целых 36 ступеней и меняется плавно, что экономит электроэнергию. Благодаря технологии J-Tech Inverter холодильники Sharp позволяют сохранять на 20% больше электроэнергии, чем холодильники с обычным инвертором.
Ещё одно преимущество — тихая работа холодильника, 36-39 дБ.
- Система охлаждения Hybrid Cooling / Full No Frost
Модель оснащена уникальной системой охлаждения Hybrid Cooling , которая обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение воздуха в холодильной камере, предотвращая заветривание продуктов.
Cистема охлаждения Full No Frost не даст образоваться наледи на стенках морозильной камеры и освободит пользователя от необходимости размораживания холодильника.
- Технология Plasmacluster
Уникальная технология ионизации и очистки воздуха Plasmacluster с помощью отрицательно и положительно заряженных ионов деактивирует бактерии и споры грибков плесени в воздухе внутри холодильника, предотвращая их воздействие на продукты и, тем самым, продлевая свежесть продуктов.
Складывайте продукты на полках так, как вам удобно: очистка во всех камерах и полках происходит одновременно и одинаково, поэтому продукты сохраняются свежими в любом месте холодильника.
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- бежевый
- Материал покрытия
- металл
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A++
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 370
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 3
- Количество дверей
- 4
- Количество полок в холодильном отделении
- 3
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 4
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 7
- Уровень шума, дБ
- 36
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