О товаре

Холодильник Sharp SJEX93PBE бежевый

Данный холодильник идеален для больших объемов и эффективного сохранения свежести продуктов самых разных видов. Ведь этот прибор имеет 556 л полезного объема, в котором будут обеспечены идеальные температурно-влажностные условия для максимально долгого сохранения свежести продуктов как в холодильном отсеке (345 л), так и в морозильной камере (211 л).

- Инверторный компрессор J-Tech Invert

Уникальный инверторный компрессор J-Tech Inverter постоянно подстраивается под условия внутри и снаружи холодильника и подбирает нужный режим – например, если в холодильнике мало продуктов или дверь холодильника открыта. Так регулируется степень охлаждения и разумно расходуется электроэнергия.

Скорость его вращения имеет целых 36 ступеней и меняется плавно, что экономит электроэнергию. Благодаря технологии J-Tech Inverter холодильники Sharp позволяют сохранять на 20% больше электроэнергии, чем холодильники с обычным инвертором.

Ещё одно преимущество — тихая работа холодильника, 36-39 дБ.

- Система охлаждения Hybrid Cooling / Full No Frost

Модель оснащена уникальной системой охлаждения Hybrid Cooling , которая обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение воздуха в холодильной камере, предотвращая заветривание продуктов.

Cистема охлаждения Full No Frost не даст образоваться наледи на стенках морозильной камеры и освободит пользователя от необходимости размораживания холодильника.

- Технология Plasmacluster

Уникальная технология ионизации и очистки воздуха Plasmacluster с помощью отрицательно и положительно заряженных ионов деактивирует бактерии и споры грибков плесени в воздухе внутри холодильника, предотвращая их воздействие на продукты и, тем самым, продлевая свежесть продуктов.

Складывайте продукты на полках так, как вам удобно: очистка во всех камерах и полках происходит одновременно и одинаково, поэтому продукты сохраняются свежими в любом месте холодильника.