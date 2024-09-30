Холодильник Indesit DS 4200 W белый
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Особенности холодильника Indesit DS 4200 W белый:
- Полки из сверхпрочного стекла
Благодаря толщине и улучшенным свойствам высококачественного боросиликатного стекла – выдерживают нагрузку до 100 кг, что позволяет хранить на одной полке, например, тяжелую кастрюлю и большой арбуз.
- Перенавешиваемые двери
Данная возможность позволяет выбрать наиболее удобное положение дверей для обеспечения максимального удобства и эффективности использования холодильника независимо от планировки помещения.
- Регулируемые дверные полки
За счет возможности регулирования высоты полок достигается наиболее эффективное использование пространства холодильника.
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- белый
- Материал покрытия
- металл, пластик
- Управление
- механическое
- Класс энергопотребления
- класс A
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 354
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 3
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 3
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 39
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