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Холодильник Sharp SJ653GHXJ52R бежевый

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Холодильник Sharp SJ653GHXJ52R бежевый
Холодильник Sharp SJ653GHXJ52R бежевый
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Код товара: 116140
Производитель: Sharp
нет отзывов
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ДО 30.09.24

124 990₽
139 990₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Цвет
бежевый
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A++
Потребление энергии, кВт*ч/год
371
Тип компрессора
инверторный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
2
Количество дверей
2
Уровень шума, дБ
43
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124 990₽
139 990₽
1499
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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