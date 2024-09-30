Холодильник Sharp SJ653GHXJ52R бежевый
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Код товара: 116140
Производитель: Sharp
124 990₽
139 990₽
1499
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- бежевый
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A++
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 371
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Уровень шума, дБ
- 43
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