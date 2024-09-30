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Холодильник Sharp SJ492IHXJ42R бежевый

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Холодильник Sharp SJ492IHXJ42R бежевый
Холодильник Sharp SJ492IHXJ42R бежевый
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
2
вопроса
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Код товара: 116139
Производитель: Sharp
нет отзывов
2
вопроса

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

104 990₽
119 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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103 990₽
Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Цвет
бежевый
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A++
Потребление энергии, кВт*ч/год
321
Тип компрессора
стандартный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
2
Количество дверей
2
Уровень шума, дБ
43
Страна производитель
Турция
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Вопросы и ответы
А
Агамирзе
26 марта 2021
Как регулировать температуру в морозильной камере и установить —10, по умолчанию—18, сенсорная панель на двери.
1 Ответить
0 0
0
05.ru
27.07.2021 09:34:54
Добрый день! день! Холодильник управляет температурой автоматически Однако Вы можете изменить температуру Морозильная камера регулируется в пределах от -13 градусов до -21. Температуру морозильной и холодильной камеры можно регулировать с шагом 0,5 °C, выполняя шаги от (а) до (с). a. После шага 1 «Основные операции» нажмите в течение 3 или более секунд. Текущая преднастройка температуры вернется к «Настройке по умолчанию» (дисплей отобразится в виде картинки справа). b. Нажмите или и установите температуру. c. Выполните настройку (аналогично шагу 3 «Основные операции»). Выполните шаги от (а) до (с) повторно, если нужно отрегулировать температуру с шагом 1 °C.
Ответить
0 0
Г
Гость 54
10 октября 2023
Где можно посмотреть шильдик? Скиньте пожалуйста кто нибудь фото
1 Ответить
0 0
0
05.ru
10.10.2023 18:58:40
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
А
Агамирзе
26 марта 2021
Как регулировать температуру в морозильной камере и установить —10, по умолчанию—18, сенсорная панель на двери.
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
104 990₽
119 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа