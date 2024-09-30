Холодильник Sharp SJ492IHXJ42R бежевый
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Код товара: 116139
Производитель: Sharp
104 990₽
119 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- бежевый
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A++
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 321
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Уровень шума, дБ
- 43
- Страна производитель
- Турция
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Вопросы и ответы
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А
Агамирзе
26 марта 2021
Как регулировать температуру в морозильной камере и установить —10, по умолчанию—18, сенсорная панель на двери.
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 09:34:54
Добрый день! день! Холодильник управляет температурой автоматически Однако Вы можете изменить температуру Морозильная камера регулируется в пределах от -13 градусов до -21. Температуру морозильной и холодильной камеры можно регулировать с шагом 0,5 °C, выполняя шаги от (а) до (с). a. После шага 1 «Основные операции» нажмите в течение 3 или более секунд. Текущая преднастройка температуры вернется к «Настройке по умолчанию» (дисплей отобразится в виде картинки справа). b. Нажмите или и установите температуру. c. Выполните настройку (аналогично шагу 3 «Основные операции»). Выполните шаги от (а) до (с) повторно, если нужно отрегулировать температуру с шагом 1 °C.
Ответить
0 0
Г
Гость 54
10 октября 2023
Где можно посмотреть шильдик? Скиньте пожалуйста кто нибудь фото
1
0 0
0
05.ru
10.10.2023 18:58:40
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
0 0
А
Агамирзе
26 марта 2021
Как регулировать температуру в морозильной камере и установить —10, по умолчанию—18, сенсорная панель на двери.
1
0
0