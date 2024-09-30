Холодильник Sharp SJGX98PBK черный

О товаре

Холодильник Sharp SJGX98PBK обеспечивает длительное сохранение продуктов свежими и вкусными.

Для этого в его камерах используется гибридная система охлаждения Extra Cool, благодаря которой на каждой полке поддерживается оптимальная температура.

Два раздельных морозильника находятся снизу. Правильную организацию их пространства обеспечивают выдвижные контейнеры разного объема.

Технология быстрого замораживания Express Freezing позволяет быстро заморозить продукты или сделать лед для коктейлей. Для предупреждения образования наледи в холодильнике применяется система автоматической разморозки NoFrost.

- Инверторный компрессор J-Tech Invert

Уникальный инверторный компрессор постоянно подстраивается под условия внутри и снаружи холодильника и подбирает нужный режим – например, если в холодильнике мало продуктов или дверь холодильника открыта. Так регулируется степень охлаждения и разумно расходуется электроэнергия.

Скорость его вращения имеет целых 36 ступеней и меняется плавно, что экономит электроэнергию. Благодаря технологии J-Tech Inverter холодильники Sharp позволяют сохранять на 20% больше электроэнергии, чем холодильники с обычным инвертором.

Ещё одно преимущество — тихая работа холодильника, 36-39 дБ.

- Система охлаждения Hybrid Cooling / Full No Frost

Модель оснащена уникальной системой охлаждения Hybrid Cooling , которая обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение воздуха в холодильной камере, предотвращая заветривание продуктов.

Cистема охлаждения Full No Frost не даст образоваться наледи на стенках морозильной камеры и освободит пользователя от необходимости размораживания холодильника.

Технология Plasmacluster

Уникальная технология ионизации и очистки воздуха Plasmacluster с помощью отрицательно и положительно заряженных ионов деактивирует бактерии и споры грибков плесени в воздухе внутри холодильника, предотвращая их воздействие на продукты и, тем самым, продлевая свежесть продуктов.

Складывайте продукты на полках так, как вам удобно: очистка во всех камерах и полках происходит одновременно и одинаково, поэтому продукты сохраняются свежими в любом месте холодильника.