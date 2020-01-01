Холодильник Mitsubishi MR-LR78EN-GRB-R бежевый
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Код товара: 111046
Производитель: Mitsubishi
мало
мало
231 350₽
4650
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- бежевый
- Материал покрытия
- закаленное стекло
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 391
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- CFC free
- Количество камер
- 3
- Количество дверей
- 4
- Количество полок в холодильном отделении
- 4
- Уровень шума, дБ
- 37
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 550
- Объем холодильной камеры, л
- 429
- Объем морозильной камеры, л
- 121
- Инверторный компрессор
- да
- Количество компрессоров
- 1
- Управление со смартфона
- нет
- Особенности конструкции
- дисплей, складная полка, антибактериальное покрытие
- Дополнительные функции
- защита от детей
- Режимы
- суперзаморозка, «отпуск», суперохлаждение
- Ширина, см
- 95
- Высота, см
- 182
- Глубина, см
- 76
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