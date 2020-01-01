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Холодильники
Холодильник Mitsubishi MR-LR78EN-GRB-R бежевый

Холодильник Mitsubishi MR-LR78EN-GRB-R бежевый

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Холодильник Mitsubishi MR-LR78EN-GRB-R бежевый
Холодильник Mitsubishi MR-LR78EN-GRB-R бежевый
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Код товара: 111046
Производитель: Mitsubishi
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231 350₽
4650
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Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Цвет
бежевый
Материал покрытия
закаленное стекло
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A+
Потребление энергии, кВт*ч/год
391
Тип компрессора
инверторный
Хладагент
CFC free
Количество камер
3
Количество дверей
4
Количество полок в холодильном отделении
4
Уровень шума, дБ
37
Зона свежести
есть
Размораживание морозильной камеры
No Frost
Размораживание холодильной камеры
No Frost
Общий объем, л
550
Объем холодильной камеры, л
429
Объем морозильной камеры, л
121
Инверторный компрессор
да
Количество компрессоров
1
Управление со смартфона
нет
Особенности конструкции
дисплей, складная полка, антибактериальное покрытие
Дополнительные функции
защита от детей
Режимы
суперзаморозка, «отпуск», суперохлаждение
Ширина, см
95
Высота, см
182
Глубина, см
76
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мало
мало
231 350₽
4650
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа