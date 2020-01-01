Холодильник Sharp SJ-XG55PMBK черный
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Код товара: 110951
Производитель: Sharp
мало
мало
144 950₽
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- сверху
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Цвет
- черный
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A++
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 320
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Уровень шума, дБ
- 38
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 556
- Объем холодильной камеры, л
- 394
- Объем морозильной камеры, л
- 162
- Инверторный компрессор
- да
- Количество компрессоров
- 1
- Управление со смартфона
- нет
- Особенности конструкции
- дисплей
- Дополнительные функции
- индикация температуры, льдогенератор
- Режимы
- суперзаморозка, «отпуск», суперохлаждение
- Ширина, см
- 82
- Высота, см
- 187
- Глубина, см
- 74
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