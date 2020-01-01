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Холодильники
Холодильник Stinol STN 200 D белый

Холодильник Stinol STN 200 D белый

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Холодильник Stinol STN 200 D белый
Холодильник Stinol STN 200 D белый
Холодильник Stinol STN 200 D белый
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Код товара: 106417
Производитель: Stinol
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47 590₽
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Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Цвет
белый
Материал покрытия
пластик/металл
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс A
Потребление энергии, кВт*ч/год
377
Тип компрессора
стандартный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
2
Количество дверей
2
Количество полок в холодильном отделении
4
Количество ящиков в холодильном отделении
1
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
3
Уровень шума, дБ
43
Зона свежести
есть
Размораживание морозильной камеры
No Frost
Размораживание холодильной камеры
No Frost
Общий объем, л
359
Объем холодильной камеры, л
253
Объем морозильной камеры, л
106
Инверторный компрессор
нет
Количество компрессоров
1
Перевешиваемые двери
да
Управление со смартфона
нет
Особенности конструкции
дисплей, перевешиваемые двери
Дополнительные функции
индикация температуры
Режимы
суперзаморозка, суперохлаждение
Ширина, см
60
Высота, см
200
Глубина, см
64
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мало
мало
47 590₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

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  • Наличными при получении

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