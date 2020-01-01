Холодильник Stinol STN 200 D белый
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Код товара: 106417
Производитель: Stinol
мало
мало
47 590₽
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- белый
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 377
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 4
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 43
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 359
- Объем холодильной камеры, л
- 253
- Объем морозильной камеры, л
- 106
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество компрессоров
- 1
- Перевешиваемые двери
- да
- Управление со смартфона
- нет
- Особенности конструкции
- дисплей, перевешиваемые двери
- Дополнительные функции
- индикация температуры
- Режимы
- суперзаморозка, суперохлаждение
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 200
- Глубина, см
- 64
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