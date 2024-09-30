Холодильник LG GA-B509CQWL белый
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Код товара: 102183
Производитель: LG
54 990₽
67 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Холодильник LG GA-B509CQTL белый
64 790₽
Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- белый
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 325
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 4
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Страна производитель
- Россия
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 40
17 мая 2024
Каковы условия рассрочки ?
1
0 0
0
05.ru
17.05.2024 20:29:05
Здравствуйте! Обратитесь к нам на WhatsApp по номеру +7 988 449-83-96 или по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05. Вас подробно проконсультируют
Ответить
0 0
Г
Гость 40
17 мая 2024
Каковы условия рассрочки ?
1
0
0