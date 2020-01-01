Холодильник Stinol STN 185 белый
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Код товара: 101690
Производитель: Stinol
сегодня
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37 350₽
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от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Цвет
- белый
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 363.5
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Уровень шума, дБ
- 43
- Зона свежести
- нет
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 298
- Объем холодильной камеры, л
- 223
- Объем морозильной камеры, л
- 75
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество компрессоров
- 1
- Перевешиваемые двери
- да
- Особенности конструкции
- перевешиваемые двери
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 185
- Глубина, см
- 64
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