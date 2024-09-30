Холодильник LG GA-B509CQSL белый
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Холодильник LG GA-B509CQSL белый
- Быстрое и равномерное охлаждение
Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32% более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.
- Складная полка в два сложения
Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.
- Тихая работа
Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling+ 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.
- Многопоточное охлаждение Multi Air Flow
Система многопоточного охлаждения (Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше даже на верхних полках холодильника.
- Нулевой зазор
С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- белый
- Материал покрытия
- металл
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 325
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 5
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 36
- Страна производитель
- Россия
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