Холодильник LG GA-B509CLSL серый
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Код товара: 100101
Производитель: LG
мало
мало
69 590₽
1490
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- серый
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 325
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Складная полка
- есть
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 5
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 36
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 384
- Объем холодильной камеры, л
- 277
- Объем морозильной камеры, л
- 107
- Инверторный компрессор
- да
- Количество компрессоров
- 1
- Перевешиваемые двери
- да
- Управление со смартфона
- нет
- Особенности конструкции
- дисплей, перевешиваемые двери, складная полка
- Дополнительные функции
- индикация температуры, защита от детей
- Режимы
- суперзаморозка, суперохлаждение
- Ширина, см
- 59.5
- Высота, см
- 203
- Глубина, см
- 68.2
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