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Морозильники
Морозильный шкаф Stinol STZ 150 белый

Морозильный шкаф Stinol STZ 150 белый

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Морозильный шкаф Stinol STZ 150 белый
Морозильный шкаф Stinol STZ 150 белый
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Код товара: 98239
Производитель: Stinol
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32 850₽
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Характеристики
Тип
Морозильный шкаф
Материал покрытия
металл
Цвет
белый
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс B
Количество компрессоров
1
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Расположение
отдельностоящий
Размораживание морозильной камеры
ручное
Мощность замораживания, кг/cутки
10
Общий объем, л
214
Количество ящиков/полок
6
Перевешиваемые двери
есть
Климатический класс
T, SN
Ширина, см
60
Высота, см
150
Глубина, см
64
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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