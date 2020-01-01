Морозильный шкаф Stinol STZ 150 белый
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Код товара: 98239
Производитель: Stinol
мало
мало
32 850₽
720
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Характеристики
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- Тип
- Морозильный шкаф
- Материал покрытия
- металл
- Цвет
- белый
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс B
- Количество компрессоров
- 1
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Расположение
- отдельностоящий
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Мощность замораживания, кг/cутки
- 10
- Общий объем, л
- 214
- Количество ящиков/полок
- 6
- Перевешиваемые двери
- есть
- Климатический класс
- T, SN
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 150
- Глубина, см
- 64
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