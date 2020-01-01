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Морозильники
Морозильный шкаф Атлант M 7606-100 N белый

Морозильный шкаф Атлант M 7606-100 N белый

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Морозильный шкаф Атлант M 7606-100 N белый
Морозильный шкаф Атлант M 7606-100 N белый
Морозильный шкаф Атлант M 7606-100 N белый
Морозильный шкаф Атлант M 7606-100 N белый
Морозильный шкаф Атлант M 7606-100 N белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 86921
Производитель: Атлант
мало
мало
39 850₽
910
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Характеристики
Тип
Морозильный шкаф
Материал покрытия
пластик/металл
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A+
Количество компрессоров
1
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Расположение
отдельностоящий
Цвет
белый
Размораживание морозильной камеры
No Frost
Мощность замораживания, кг/cутки
13
Суперзаморозка
есть
Общий объем, л
278
Количество ящиков/полок
7
Перевешиваемые двери
есть
Климатический класс
T, N, ST, SN
Ширина, см
59.5
Высота, см
186.8
Глубина, см
62.8
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39 850₽
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