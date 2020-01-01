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Морозильники
Морозильник Бирюса 14 белый

Морозильник Бирюса 14 белый

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Морозильник Бирюса 14 белый
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Код товара: 81142
Производитель: Бирюса
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19 950₽
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    от 2 до 5 дней

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Характеристики
Тип
Морозильный шкаф
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс A
Количество компрессоров
1
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Цвет
белый
Размораживание морозильной камеры
ручное
Мощность замораживания, кг/cутки
12
Общий объем, л
110
Перевешиваемые двери
есть
Климатический класс
N
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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