Морозильник Бирюса 14 белый
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Код товара: 81142
Производитель: Бирюса
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19 950₽
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от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Тип
- Морозильный шкаф
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A
- Количество компрессоров
- 1
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Цвет
- белый
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Мощность замораживания, кг/cутки
- 12
- Общий объем, л
- 110
- Перевешиваемые двери
- есть
- Климатический класс
- N
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