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Морозильник Атлант М 7184-080 /60x63x150 см/240 л

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Морозильник Атлант М 7184-080 /60x63x150 см/240 л
Морозильник Атлант М 7184-080 /60x63x150 см/240 л
Фото товара
Фото товара
1 отзыв
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Код товара: 77112
Производитель: Атлант (рус)
1 отзыв
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ДО 30.09.24

30 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Цвет
серебристый
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс A
Количество компрессоров
1
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
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30 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа