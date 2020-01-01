Морозильный шкаф Indesit SFR 100 белый
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Код товара: 25732
Производитель: Indesit
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
23 790₽
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Характеристики
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- Тип
- Морозильный шкаф
- Материал покрытия
- пластик
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс B
- Количество компрессоров
- 1
- Хладагент
- R134a (HFC)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Расположение
- отдельностоящий
- Цвет
- белый
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Мощность замораживания, кг/cутки
- 18
- Суперзаморозка
- есть
- Общий объем, л
- 142
- Количество ящиков/полок
- 4
- Перевешиваемые двери
- есть
- Климатический класс
- ST, SN
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 100
- Глубина, см
- 66.5
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