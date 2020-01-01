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Морозильники
Морозильный шкаф Indesit SFR 100 белый

Морозильный шкаф Indesit SFR 100 белый

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Морозильный шкаф Indesit SFR 100 белый
Морозильный шкаф Indesit SFR 100 белый
Морозильный шкаф Indesit SFR 100 белый
Морозильный шкаф Indesit SFR 100 белый
Морозильный шкаф Indesit SFR 100 белый
Морозильный шкаф Indesit SFR 100 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 25732
Производитель: Indesit
Гарантия: 12 мес.
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23 790₽
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Характеристики
Тип
Морозильный шкаф
Материал покрытия
пластик
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс B
Количество компрессоров
1
Хладагент
R134a (HFC)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Расположение
отдельностоящий
Цвет
белый
Размораживание морозильной камеры
ручное
Мощность замораживания, кг/cутки
18
Суперзаморозка
есть
Общий объем, л
142
Количество ящиков/полок
4
Перевешиваемые двери
есть
Климатический класс
ST, SN
Ширина, см
60
Высота, см
100
Глубина, см
66.5
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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