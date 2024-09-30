Морозильный шкаф Hisense FV245N4AW1 белый
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Код товара: 156863
Производитель: Hisense
37 990₽
455
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Морозильный шкаф
- Материал покрытия
- металл
- Цвет
- белый
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество компрессоров
- 1
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Расположение
- отдельностоящий
- Страна производитель
- Китай
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