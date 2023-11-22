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Морозильный шкаф Kraft KF-HS180WNF белый

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Морозильный шкаф Kraft KF-HS180WNF белый
Морозильный шкаф Kraft KF-HS180WNF белый
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 133905
Производитель: Kraft
5
1 отзыв
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32 790₽
850
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Морозильный шкаф Beko B1RFNK292W белый
35 990₽
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10 800₽

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Морозильный шкаф Beko B1RFNK292W белый
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Морозильный шкаф Hotpoint-Ariston HFZ 5171 белый
35 990₽
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Морозильный шкаф Саратов 175 белый
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Морозильный шкаф Indesit DFZ 4150.1 G серебристый
33 990₽
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10 200₽

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Морозильный шкаф Indesit DFZ 4150.1 G серебристый
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Морозильный шкаф Stinol STZ 175 E бежевый
30 550₽
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9 170₽

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Морозильный шкаф Stinol STZ 175 E бежевый
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Морозильный шкаф Stinol STZ 175 GF серебристый
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Морозильный шкаф ATLANT M 7204-160 серый
Морозильный шкаф ATLANT M 7204-160 серый
35 990₽
Характеристики
Тип
Морозильный шкаф
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A+
Количество камер
1
Расположение
отдельностоящий
Автономное сохранение холода, ч
11
Мощность замораживания, кг/cутки
12
Общий объем, л
180
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
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Д
Д
Денис
22 ноября 2023
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Д
Денис
22 ноября 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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32 790₽
850
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Рассрочка

В рассрочку за 9 840 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?