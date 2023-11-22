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Морозильный шкаф Kraft KF-HS180WNF белый
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32 790₽
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Характеристики
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- Тип
- Морозильный шкаф
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество камер
- 1
- Расположение
- отдельностоящий
- Автономное сохранение холода, ч
- 11
- Мощность замораживания, кг/cутки
- 12
- Общий объем, л
- 180
Отзывы 1
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Д
Д
Денис
22 ноября 2023
Д
Денис
22 ноября 2023
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