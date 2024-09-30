Морозильный ларь Kraft TCH-H365EGL белый
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Код товара: 133220
Производитель: Kraft
33 950₽
407
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Морозильный ларь
- Материал покрытия
- металл
- Цвет
- белый
- Управление
- механическое
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество компрессоров
- 1
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Расположение
- напольное
- Страна производитель
- Китай
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 44
7 января 2024
Здравствуйте. Интересует этот морозильник, есть в наличии? Доставка сколько стоит в село леваши ? @[email protected]
1
0 0
0
05.ru
08.01.2024 18:39:46
Здравствуйте! Его сейчас нет в наличии и на данный момент доставки в село Леваши тоже нет, к сожалению
Ответить
0 0
Г
Гость 44
7 января 2024
Здравствуйте. Интересует этот морозильник, есть в наличии? Доставка сколько стоит в село леваши ? @[email protected]
1
0
0