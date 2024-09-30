Морозильный ларь Hisense FC258D4BW1 белый
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Код товара: 132745
Производитель: Hisense
20 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Морозильный ларь
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Цвет
- белый
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество компрессоров
- 1
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Расположение
- отдельностоящий
- Страна производитель
- Китай
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