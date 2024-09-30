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Морозильный шкаф ATLANT M 7606-140 N серебристый

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Морозильный шкаф ATLANT M 7606-140 N серебристый
Морозильный шкаф ATLANT M 7606-140 N серебристый
Морозильный шкаф ATLANT M 7606-140 N серебристый
Морозильный шкаф ATLANT M 7606-140 N серебристый
Морозильный шкаф ATLANT M 7606-140 N серебристый
Морозильный шкаф ATLANT M 7606-140 N серебристый
Морозильный шкаф ATLANT M 7606-140 N серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 123809
Производитель: ATLANT
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ДО 30.09.24

45 350₽
544
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В магазинах:
В наличии
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Морозильный шкаф Beko B3RFNK312S серебристый
41 950₽
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Морозильный шкаф Beko B1RFNK292S серебристый
36 350₽
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Морозильный шкаф Beko B1RFNK292S серебристый
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Морозильный шкаф Hotpoint-Ariston HFZ 5171 S серебристый
39 990₽
44 990₽
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Морозильный шкаф Hotpoint-Ariston HFZ 5171 S серебристый
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Морозильный шкаф Бирюса Б-6047SN белый
38 990₽
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Морозильный шкаф Бирюса Б-6047SN белый
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Морозильный шкаф Beko B3RFNK312W белый
38 490₽
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Морозильный шкаф Beko B3RFNK312W белый
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Морозильный шкаф ATLANT 7606-180 N серебристый
Морозильный шкаф ATLANT 7606-180 N серебристый
38 490₽
42 950₽
Характеристики
Тип
Морозильный шкаф
Материал покрытия
металл
Цвет
серебристый
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A+
Количество компрессоров
1
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Ручка с толкателем
есть
Расположение
отдельностоящий
Страна производитель
Беларусь
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45 350₽
544
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1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа