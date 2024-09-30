Морозильный ларь Kraft BD (W)-435S белый
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Код товара: 120349
Производитель: Kraft
44 950₽
539
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Морозильный ларь
- Цвет
- белый
- Управление
- механическое
- Класс энергопотребления
- класс A
- Количество компрессоров
- 1
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Ручка с толкателем
- нет
- Расположение
- напольное
- Страна производитель
- Китай
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