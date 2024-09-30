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Морозильный ларь Hisense FC125D4BW1 белый

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Морозильный ларь Hisense FC125D4BW1 белый
Морозильный ларь Hisense FC125D4BW1 белый
Морозильный ларь Hisense FC125D4BW1 белый
Морозильный ларь Hisense FC125D4BW1 белый
Морозильный ларь Hisense FC125D4BW1 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 117982
Производитель: Hisense
5
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

15 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Морозильный ларь Kraft BD (W)-152 QX белый
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196
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Морозильный ларь Kraft BD (W)-150BL белый
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Морозильный ларь Kraft BD (W)-152 QX белый
Морозильный ларь Kraft BD (W)-152 QX белый
18 350₽
196
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный ларь Gorenje FH10FPW белый
Морозильный ларь Gorenje FH10FPW белый
17 950₽
227
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный ларь Kraft BD (W)-150BL белый
Морозильный ларь Kraft BD (W)-150BL белый
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227
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1 = 1₽
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Морозильный шкаф Gorenje F39FPW4 белый
Морозильный шкаф Gorenje F39FPW4 белый
18 950₽
Характеристики
Тип
Морозильный ларь
Материал покрытия
пластик/металл
Цвет
белый
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс A+
Количество компрессоров
1
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Расположение
отдельностоящий
Страна производитель
Китай
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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7
7
79898669948
17 августа 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Хороший морозильник
Недостатки
Нет не достатков
Комментарии
Я довольна
Ответить
0 0
7
79898669948
17 августа 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Хороший морозильник
Недостатки
Нет не достатков
Комментарии
Я довольна
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
15 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа