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Морозильный ларь Kraft BD (W)-135QX белый
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Код товара: 112211
Производитель: Kraft
17 990₽
215
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Характеристики
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- Тип
- Морозильный ларь
- Управление
- механическое
- Класс энергопотребления
- класс A
- Количество камер
- 1
- Расположение
- отдельностоящий
- Автономное сохранение холода, ч
- 25
- Мощность замораживания, кг/cутки
- 8
- Общий объем, л
- 135
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