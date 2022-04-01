Морозильный ларь Kraft BD (W)-435QX белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 110171
Производитель: Kraft
11 января
11 января
37 950₽
1000
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Морозильный ларь
- Материал покрытия
- металл
- Цвет
- белый
- Управление
- механическое
- Класс энергопотребления
- класс A
- Количество компрессоров
- 1
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Расположение
- напольное
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Мощность замораживания, кг/cутки
- 29
- Суперзаморозка
- есть
- Общий объем, л
- 435
- Количество ящиков/полок
- 2
- Климатический класс
- ST
- Ширина, см
- 130
- Высота, см
- 84.5
- Глубина, см
- 70
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Морозильный шкаф BEKO RFNK290E23S серый
44 950₽
Морозильный шкаф BEKO RFNK290E23W белый
44 950₽
910
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Атлант M 7606-100 N белый
39 850₽
1100
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Indesit DFZ 5175 серебристый
41 850₽
750
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Indesit DSZ 4150.1 белый
31 950₽
860
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Indesit DFZ 4150.1 S серебристый
42 850₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 2
1 апреля 2022
В наличий есть ?
1
0 0
0
05.ru
01.04.2022 10:55:01
Добрый день! Нет по наличию, данная модель идет под заказ
Ответить
0 0
Г
Гость 2
1 апреля 2022
В наличий есть ?
1
0
0