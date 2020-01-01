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Морозильники
Морозильный шкаф Gorenje FN6191CW белый

Морозильный шкаф Gorenje FN6191CW белый

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Морозильный шкаф Gorenje FN6191CW белый
Морозильный шкаф Gorenje FN6191CW белый
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Код товара: 109424
Производитель: Gorenje
мало
мало
52 990₽
1390
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Характеристики
Тип
Морозильный шкаф
Материал покрытия
пластик/металл
Цвет
белый
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A+
Количество компрессоров
1
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Ручка с толкателем
есть
Расположение
напольное
Размораживание морозильной камеры
No Frost
Мощность замораживания, кг/cутки
18
Суперзаморозка
есть
Общий объем, л
277
Количество ящиков/полок
7
Перевешиваемые двери
есть
Климатический класс
T, SN
Ширина, см
60
Высота, см
185
Глубина, см
64
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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  • Наличными при получении

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