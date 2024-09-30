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Морозильный шкаф Саратов 170 МКШ-180 белый

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Морозильный шкаф Саратов 170 МКШ-180 белый
Морозильный шкаф Саратов 170 МКШ-180 белый
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Код товара: 109417
Производитель: Саратов
нет отзывов
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ДО 30.09.24

25 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Тип
Морозильный шкаф
Материал покрытия
металл
Цвет
белый
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс B
Количество компрессоров
1
Хладагент
R134a (HFC)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Ручка с толкателем
нет
Страна производитель
Россия
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25 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа