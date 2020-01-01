Морозильный ларь KRAFT BD (W)-310QX
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Код товара: 108455
Производитель: Kraft
сегодня
сегодня
24 950₽
695
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Характеристики
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- Тип
- Морозильный ларь
- Материал покрытия
- металл
- Цвет
- белый
- Управление
- механическое
- Класс энергопотребления
- класс A
- Количество компрессоров
- 1
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Расположение
- напольное
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Мощность замораживания, кг/cутки
- 17
- Суперзаморозка
- есть
- Общий объем, л
- 310
- Перевешиваемые двери
- нет
- Климатический класс
- ST
- Ширина, см
- 95.4
- Высота, см
- 84.5
- Глубина, см
- 61.6
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