Морозильный ларь Gorenje FH401CW белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 105608
Производитель: Gorenje
мало
мало
33 390₽
990
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Морозильный ларь
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Цвет
- белый
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество компрессоров
- 1
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Ручка с толкателем
- есть
- Расположение
- отдельностоящий
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Мощность замораживания, кг/cутки
- 20
- Суперзаморозка
- есть
- Общий объем, л
- 385
- Количество ящиков/полок
- 2
- Перевешиваемые двери
- нет
- Климатический класс
- T, N, ST, SN
- Ширина, см
- 130
- Высота, см
- 85
- Глубина, см
- 74
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
910
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Атлант M 7606-100 N белый
39 850₽
750
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Indesit DSZ 4150.1 белый
31 950₽
690
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Kraft KF-HS 180 W белый
29 950₽
860
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Indesit DFZ 4150.1 белый
39 990₽
720
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Stinol STZ 150 белый
32 850₽
Морозильный шкаф Атлант M-7204-100 белый
29 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.