Морозильный шкаф Beko FNKW290T21W белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 102783
Производитель: Beko
мало
мало
37 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Морозильный шкаф
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Цвет
- белый
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество компрессоров
- 1
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Ручка с толкателем
- есть
- Расположение
- отдельностоящий
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Мощность замораживания, кг/cутки
- 16
- Суперзаморозка
- есть
- Общий объем, л
- 290
- Количество ящиков/полок
- 7
- Перевешиваемые двери
- есть
- Климатический класс
- T, SN
- Ширина, см
- 59.5
- Высота, см
- 171.4
- Глубина, см
- 65
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Морозильный шкаф BEKO RFNK290E23S серый
44 950₽
Морозильный шкаф BEKO RFNK290E23W белый
44 950₽
910
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Атлант M 7606-100 N белый
39 850₽
1100
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Indesit DFZ 5175 серебристый
41 850₽
750
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Indesit DSZ 4150.1 белый
31 950₽
860
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Морозильный шкаф Indesit DFZ 4150.1 S серебристый
42 850₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.